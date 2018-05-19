MİT ve Jandarma'dan PKK'ya büyük darbe

MİT ve Jandarma'nın ortak operasyonu ile terör örgütü PKK'ya büyük bir darbe vuruldu.

Güncellenme 19 Mayıs 2018 13:49

Tunceli Ovacık'ta terör örgütü PKK'ya yönelik hava operasyonu yapıldı. Düzenlenen harekatta, etkisiz hale getirilen terörist grubun, MİT Bölge Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat desteğiyle tespit edildiği belirtildi.

Dün Ovacık'ta etkisiz hale getirilen beş terör örgütü mensubunun operasyon detaylarına ulaşıldı.

Eylem hazırlığındaydılar

PKK'lı terörist gruplarına karşı düzenlenen operasyonda, bölge müdürlüğü ekipleri ile önemli istihbarat desteği sağlayan MİT, Tunceli'nin Ovacık kırsalında bir grup bölücü terör örgütü PKK mensubunun, karakol ve üs bölgelerine eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.

Geniş kapsamlı operasyon yapıldı

Bu kapsamda, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ile MİT'in yaptığı bilgi paylaşımı sonrası bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

MİT-Jandarma ortak operasyonda

Terörist grupların etkisiz hale getirilmesi için Ovacık ve Hozat ilçeleri arasındaki bölgeye Jandarma Özel Harekat birlikleri sevk edildi.

İHA’lar keşif gözetleme çalışması yaptı

Askeri birlikler terör örgütü mensuplarının geçme ihtimali olan bölgeleri tutarken, operasyon sahasına yönlendirilen insansız hava araçlarıyla (İHA) keşif ve gözetleme çalışması yapıldı.

5 terörist etkisiz hale getirildi

İHA'lar tarafından yapılan keşif ve gözetleme çalışmaları sonrasında, terörist grup Ovacık ve Hozat ilçeleri arasındaki Yoğunçam köyü kırsalında tespit edildi. Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığından destek istendi. Ardından Diyarbakır'dan havalanan F-16'lar, terörist grubun bulunduğu alanı ateş altına aldı. Hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Özel harekat birliklerinin, MİT ile koordineli olarak bölgedeki operasyonları sürüyor.