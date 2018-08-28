MİT TIR'ları kumpası sanığı: Bizi robot gibi yetiştirip yönettiler!

MİT TIR'ları kumpası sanıklarından Jandarma Kıdemli Başçavuş Yüksektepe, "bizi robot gibi yetiştirip yönettiler" dedi.

Güncellenme 28 Ağustos 2018 14:28

MİT TIR'ları kumpasına ilişkin açılan son davada sanıklardan Jandarma Kıdemli Başçavuş Ertan Yüksektepe, itirafçı oldu. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen ve örgütün deşifre olması için isimler verdiğini belirten Yüksektepe; FETÖ üyesi olduğunu kabul ettiğini, pişman olduğunu, örgüt tarafından bir robot gibi yetiştirildiğini, kendisine ve ailesine zarar verdiğini söyledi.

İsimler vermiş

Bildiği FETÖ üyelerinin isimlerini savcılığa ve mahkemeye veren Yüksektepe, örgütün tamamen çözülmesi için bu isimleri verdiğini söyledi.

Etkin pişmanlıktan yararlanmış

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 11'i firari 55 sanıklı davada Yüksektepe, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini bildirdi.

ByLock kullanıcısı olduğunu itiraf etti

Sabah’ın haberine göre, mahkemede konuşan Yüksektepe, ByLock kullanıcısı olduğunu, bununla ilgili tanıdığı asker ve sivil şahısların tamamının ismini savcılığa da söylediğini, daha sonra savcılık talimatıyla jandarmaya giderek verdiği isimleri fotoğraflar üzerinde teşhis ettiğini söyledi.

Ankesörlü telefonla görüştük itirafı

Yüksektepe, sivil FETÖ imamlarıyla önce ankesörlü telefonlardan haberleştiklerini, örgütün hep bir şeylerden bilgi edinmelerini engellediğini, 'Kuran okuyun, Gülen'in kitabını okuyun' diyerek, bir robota dönüştürüldüklerini, robot gibi yetiştirildiklerini, MİT TIR'larını durduranların tutuklandığı dönemde, çözülmekten korktukları için kendilerine destek veriyormuş gibi göründüklerini belirtti.