MİT tarafından paketlenen Yusuf Nazik, 24 ismi deşifre etti

MİT'in efsane bir operasyonla Türkiye'ye getirdiği Yusuf Nazik, etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu ve 24 ismi deşifre etti.

Güncellenme 24 Eylül 2018 15:24

MİT’in dillere dünyanın ağızını açık bırakan bir operasyonla Suriye’den getirdiği Reyhanlı saldırısının faili olan Yusuf Nazik, üzerine atılı suçlamaları kabul etti. Nazik, etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. Reyhanlı olayıyla bağlantılı 24 isim veren Yusuf Nazik, bu isimlerden bazıları ilk kez kayıtlara geçti.

MİT’in operasyonu ile gözaltına alındı

Reyhanlı’da 2013 yılında 53 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırının planlayıcısı terör örgütü üyesi Yusuf Nazik, MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan operasyonla gözaltına alınarak Türkiye’ye getirilmişti.

Mavi kategoride yer alıyor

Aranan teröristler listesinin mavi kategorisinde yer alan Nazik, MİT'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere 12 Eylül'de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nazik, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından zırhlı araçla adliyeye getirilen Nazik, koşarak bina içine sokuldu.

24 isim verdi

31 sayfalık ifadesinde suçlamaları kabul eden ve etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Nazik, Reyhanlı olayıyla bağlantılı 24 isim verdi. Bu isimlerden bazıları ilk kez kayıtlara geçti.