MİT Kumpası Davası'nda yeni gelişme

FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik soruşturma kapsamında, 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncellenme 12 Temmuz 2018 11:37

FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik soruşturma kapsamında, 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler hakkında; Fetullah Gülen, Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Serdar Bayraktutan, Oğuzhan Ceylan, Erol Demirhan ve FETÖ'nün sözde MİT imamı Murat Karabulut ile söz konusu kumpas soruşturmasını yürüten eski savcılar Sadettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar da var.

24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı ve bazı MİT görevlilerini ifadeye çağırmasıyla kurduğu kumpas üzerine başlatılan soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, örgütün sözde "MİT imamı" Murat Karabulut, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Serdar Bayraktutan, Oğuzhan Ceylan ve Erol Demirhan, eski savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar, gazeteci Mustafa Gökkılıç ile avukat ve eski MİT mensuplarının da aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

10'u zaten tutuklu

Yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden beşinin firari olduğunu, 10’unun ise FETÖ kapsamında başka dosyalardan tutuklu bulunduğu belirlendi.

3 şüpheli kaçak

Emniyet birimleri, dokuz şüphelinin yakalanması için eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi. Aralarında gazeteci Mustafa Gökkılıç'ın da bulunduğu 6 şüpheli yakalanırken, 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Bu arada cezaevinde bulunan ve hakkında işlem yapılması istenen 10 şüphelinin emniyet müdürlüğüne getirilmesi istendi.