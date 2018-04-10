MİT bu kez o ülkedeki FETÖ'cüleri paketledi!

FETÖ'nün ülke dışındaki yapılanmasına bir bir operasyon yapılıyor. Gabon'da bulunan 3 üst düzey FETÖ'cü MİT tarafından Türkiye'ye getirildi.

Güncellenme 10 Nisan 2018 11:17

MİT Kosova'daki başarılı FETÖ operasyonu sonrası Orta Afrika ülkesi Gabon'da da FETÖ'ye yönelik bir operasyonla 3 üst düzey ismi Türkiye'ye getirdi.

Paketlendiler

MİT, FETÖ'nün Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına ağır bir darbe vurdu. Örgütün üst düzey üç ismi yaka paça Türkiye'ye getirildi.

MİT’ten bir başarılı operasyon daha

AA'nın haberine göre, FETÖ'nün Gabon yapılanmasındaki üst düzey isimler olan Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal, MİT'in operasyonuyla ele geçirildi.

Sorguları devam ediyor

Operasyonla Gabon'un başkenti Librevil'den özel uçakla Türkiye'deki adli makamlara teslim edilen sözde yöneticilerin sorguları devam ediyor.

Yüklü miktarda para ele geçirildi

FETÖ üyelerinin üzerinden örgüte ait dökümanlar, 20 bin 800 ABD doları, 12 milyon Orta Afrika frangı (yaklaşık 91 bin 711 TL) ve muhtelif elektronik haberleşme cihazları bulundu.

Haklarında yakalama kararı vardı

Alınan bilgilere göre, Özpınar hakkında daha önce Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ve Seydişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arama ve yakalama kararı çıkartılmış

ByLock kullandıkları tespit edildi

Ülkenin başkenti Librevil'deki "Uluslararası Türk Gabon Okulu" müdürü olarak görev yapan Özpınar, 2017'nin Mayıs ayından sonra Kenya'da da faaliyet gösteren "Işık Akademileri" (Light Academy) adlı örgüt kurumunda eğitim koordinatörü ve genel direktörü olarak görev yapıyordu. Ayrıca bu ismin FETÖ'nün kripto haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı da tespit edilmişti.

Tutuklama kararı varmış

Paketlenip Türkiye'ye getirilen elebaşlarından olan Demirönal hakkında ise Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği mahkemesinin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlamasıyla aldığı tutuklama ve yakalama kaydı bulunuyor.

Müdür olarak görev yapıyormuş

Demirönal, FETÖ/PDY'nin Gabon yapılanmasına ait Işık Okulları'nda (eski adı Ecole Privée International Turco-Gabon) müdür olarak görev yapıyordu.

Akbaş hakkında ise Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ile Osmaniye 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arama ve yakalama kaydı var.

23 Mart’ta Gabon güvenlik güçlerince gözaltına alınmışlar

ByLock kullandığı tespit edilen Akbaş, Gabon'da "Işık Okulları'nın genel müdürlüğü"nü yaptığı ve örgütün Afrika'daki para trafiğini kontrol ettiği ortaya çıktı. Gabon'daki FETÖ'cülerin 23 Mart'ta ülkenin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıkları öğrenildi.

FETÖ’ye yurt dışında büyük darbe

FETÖ'yle mücadele yurt dışı operasyon ayağına geçen MİT, çok sayıda ülkede onlarca operasyon yaptı. Daha önce de çok sayıda örgüt üyesi Türkiye'ye getirilmiş ve adli makamlara teslim edilmişti.