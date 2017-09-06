MİT binasına saldırı planlayan DAEŞ'li vuruldu
Mersin'de MİT binasına saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terörist etkisiz hale getirildi. Teröristin DAEŞ'li olduğu tahmin ediliyor.
Mersin'de MİT binasına bombalı saldırı hazırlığındaki bir terörist vurularak etkisiz hale getirildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ercan, "Teröristin DEAŞ üyesi olduğu ihtimali üzerinde duruyoruz" dedi
Mersin'de 50. Yıl Karakolunun önünde bombalı eylem hazırlığındaki bir terörist vurularak etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesindeki MİT binasına bombalı eylem hazırlığındaki bir terörist 50. Yıl Karakolunun önünde vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bomba imha uzmanları teröristin üzerindeki bombayı etkisiz hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
DEAŞ ÜYESİ CANLI BOMBA
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, yaptığı açıklamada, 50. Yıl Polis Merkezine saldırı hazırlığındaki bir "canlı bombanın" emniyet güçlerinin başarılı çalışmaları sonucu etkisiz hale getirildiğini söyledi. Ercan, "Teröristin DEAŞ üyesi olduğu ihtimali üzerinde duruyoruz. Kısa sürede detaylı açıklamayı yapacağız. Polis ekiplerimizin başarılı çalışmasıyla önemli bir saldırı engellendi. Teröristin üzerinde canlı bomba yeleği ele geçirildi." ifadelerini kullandı. (Milliyet)