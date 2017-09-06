MİT binasına saldırı planlayan DAEŞ'li vuruldu

Mersin'de MİT binasına saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terörist etkisiz hale getirildi. Teröristin DAEŞ'li olduğu tahmin ediliyor.

Güncellenme 06 Eylül 2017 11:13

Mersin'de MİT binasına bombalı saldırı hazırlığındaki bir terörist vurularak etkisiz hale getirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ercan, "Teröristin DEAŞ üyesi olduğu ihtimali üzerinde duruyoruz" dedi

Mersin'de 50. Yıl Karakolunun önünde bombalı eylem hazırlığındaki bir terörist vurularak etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesindeki MİT binasına bombalı eylem hazırlığındaki bir terörist 50. Yıl Karakolunun önünde vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bomba imha uzmanları teröristin üzerindeki bombayı etkisiz hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

DEAŞ ÜYESİ CANLI BOMBA

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, yaptığı açıklamada, 50. Yıl Polis Merkezine saldırı hazırlığındaki bir "canlı bombanın" emniyet güçlerinin başarılı çalışmaları sonucu etkisiz hale getirildiğini söyledi. Ercan, "Teröristin DEAŞ üyesi olduğu ihtimali üzerinde duruyoruz. Kısa sürede detaylı açıklamayı yapacağız. Polis ekiplerimizin başarılı çalışmasıyla önemli bir saldırı engellendi. Teröristin üzerinde canlı bomba yeleği ele geçirildi." ifadelerini kullandı. (Milliyet)