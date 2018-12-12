MİT, 18 bin kişiyi bu konuda eğitti!

MİT, stratejik kurum ve kuruluşları bilinçlendirmek için "İstihbarata Karşı Koyma" ve "Stratejik İş Birliği" brifingleri düzenliyor.

Güncellenme 12 Aralık 2018 11:11

Türkiye’nin jeopolitik konumu, uluslararası birçok istihbarat servisinin ilgisini çekiyor. Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde olduğu gibi istihbarat alanında da önemli atılımlar yaptı.

"İstihbarata Karşı Koyma" brifingleri

MİT 2009’da hayata geçirdiği proje kapsamında, stratejik kurum ve kuruluşlarla aynı alanda görev yapan özel firmalarda görevli kritik personelin bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla "İstihbarata Karşı Koyma" ve "Stratejik İş Birliği" brifingleri organize ediyor.

Kaç personele brifing verildi?

MİT bünyesindeki İKK Başkanlığı koordinesinde, 2009’da bugüne kadar 390 stratejik kurumda görev yapan 18 bin 268 personele brifing verildi.

Hangi alanda brifing verildi?

Bu kapsamda, MİT’in görev, yetki ve sorumlulukları ile kamu kuruluşlarının istihbarat alanındaki sorumluluk ve görevleri, İKK'nin tanımı ve stratejik iş birliği perspektifinin esasları, bireysel ve koruyucu güvenlik alanında dikkat edilmesi gereken hususlar, daha önce bu tip kurumlara yönelik gerçekleştirilen casusluk olaylarından örnekler, yurt dışına görevli çıkan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İKK konusunda dikkat etmesi gereken hususlar, siber casusluğa karşı alınması gereken önlemler ile elektronik teknik istihbarata karşı koyma ve ulusal güvenlik bilgilerinin korunması gibi alanlarda bilgi aktarıldı.

Topyekun mücadele

"İstihbarata Karşı Koyma" konusunun taşıdığı önem ve Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi alanında gösterdiği atılım nedeniyle önceliğin savunma sanayisine verildiği eğitimlerde katılımcılara, Türkiye'nin milli menfaatleri ve vatandaşlarının güvenliği kapsamında, istihbarat toplama ve İKK çalışmalarının sadece MİT'in gayretine bırakılamayacağı, bunun ülkenin bütün milli varlıkları ile katıldığı topyekun bir mücadele gerektirdiğinin unutulmamasının önem arz ettiği vurgulandı.