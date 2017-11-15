Miss International'da Endonezyalı güzel birinci oldu

Japonya'nın Başkenti Tokyo'da düzenlenen Miss International uluslararası güzellik yarışmasında Endonezyalı Kevin Lilliana tacın sahibi oldu.

Güncellenme 15 Kasım 2017 13:31

Bu yıl 57. düzenlenen Miss International uluslararası güzellik yarışması Japonya'nın Başkenti Tokyo'da düzenlendi.

Yarışma sonunda tacın sahibi Endonezyalı Kevin Lilliana oldu.

21 yaşındaki Kevin Lilliana, tacını 2016 yılının güzeli Kylie Verzosa'dan aldı.



Tacını giydikten sonra açıklama yapan Lilliana, "Hâlâ inanamıyorum, benim için rüya gibi." diye konuştu. Kevin Lilliana, destekleri için Endonezya halkına teşekkür etti.