Mısırın bilinmeyen faydaları

Pek çok kimse tarafından severek tükettiği gıdalar arasında yer alan mısır, yüksek lif ve vitaminler sayesinde oldukça faydalıdır.

Güncellenme 31 Mayıs 2018 17:19

Yaz aylarının da gelmesiyle birlikte mısır tezgahlardaki yerini aldı. Pek çok kişi tarafından sevilerek tüketilen mısırın lezzetinin yanı sıra bir çok da faydası bulunmaktadır. İçeriğindeki yüksek lif ve vitaminler bakımında oldukça sağlıklı bir besindir. Yüksek oranda potasyum deposu olan mısır, demir, protein, kalsiyum ve sodyum B-6 ile B-12 vitaminleri bakımında da oldukça zengin bir besindir.

Mısırın faydaları nelerdir?

Sindirim sistemi: Yüksek oranda lif içermesi bakımından sindirim sistemi ile birlikte bağırsakları da korumaktadır. Sindirim sistemi açısında pek çok faydası olan mısır, kabızlık, ishal ve bağırsak sendromu açısından oldukça faydalıdır. Kilo vermeye yardımcı bir besindir.

Kansızlığı önler: İçeriğindeki B12 ve folik asit sayesinde vücutta oluşabilecek kansızlığın önüne geçmektedir.

Enerji verir: kısa ve uzun vade de enerji verme özelliğine sahip olmakla beraber beyin ve sinir sistemi sağlığı açısından da oldukça faydalıdır. Egzersiz yapmadan 1-2 saat öncesinde mısır tüketilirse kaybedilen enerji yerine gelmiş olur.

Kilo kontrolünde yardımcıdır: kilo vermek isteyen kişiler içinde mısın önemli bir besindir. Mısır özellikle bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olan önemli bir besindir.

Hipertansiyonu önler: İnsülin bağımlılığı olmayan diyabet hastaları için düzenli olarak mısır tüketimi son derece önemlidir.

Göz sağlığına faydalıdır: Görme bozukluğu riskini azaltan karotenoid içermektedir. Bu da kişilerin daha iyi görmesini sağlamaktadır.

Kemikleri güçlendirir: İçeriğindeki demir, bakır, fosfor gibi vitamin ve mineraller bağ dokuların güçlenmesinde önemli rol oynamaktadır.