Mısır'da tarihi anlar! Mursi ve Mübarek mahkemede yüzleşti

Mısır'ın halk tarafından indirilen devrik lideri Mübarek ve ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi, mahkemede yüzleşti.

Güncellenme 26 Aralık 2018 17:25

Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, ülkenin demokratik seçimlerle başa gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile mahkeme salonunda yüzleşti.

Mübarek, oğulları ile geldi

Duruşmaya dair medyaya yansıyan kısa görüntülerde, 90 yaşındaki Mübarek’in oğulları Ala ve Camal ile birlikte bastona dayanarak mahkeme salonuna girdiği görüldü.

Mursi duruşmayı cam kafesin içinde izledi

Darbe ile görevden el çektirilen ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Mursi’nin ise cam kafesin içinde mahkeme salonunda yaşananları dikkatle izlediği gözlendi.

İdam cezası verilmişti

"Hapishaneler baskını" davasında Mursi idam cezasına çarptırılmış ancak Temyiz Mahkemesi kararı bozarak yargılamanın yeniden yapılmasına karar vermişti.

Yeniden yargılanmaya başladı

Mursi’nin tekrar yargılanmasına 26 Şubat 2017’de başlanmıştı. Davada, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de bulunduğu 27 teşkilat üyesi de yargılanıyor.