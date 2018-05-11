Mısır'da metroya dudak uçuklatan zam

Mısır'da metro ücretlerine yüzde 50, 150 ve 250 oranında zam yapıldı.

Güncellenme 11 Mayıs 2018 11:08

Mısır Ulaştırma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin başkenti Kahire'de metro ücret tarifesine yapılan zammın Cuma günü itibarıyla geçerli olacağını, ücretlerin ise durak sayısına göre 3, 5 ve 7 cüneyh olacağını belirtti.

Engelli vatandaşlarda indirim yapıldı

Engelli vatandaşlara yönelik ücretlerde indirime giden bakanlık, bu kapsamda engellilerden bir cüneyh yerine artık 50 kuruş alınacağını duyurdu. Öğrenciler, engelliler ve belli bir yaşın üstündekilerin aylık abonman ücretinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Neden zam yapıldı?

Bahsi geçen ücret değişikliğin sosyal adaletin sağlanması, metro sisteminin geliştirilmesi ve modernizasyonu amacıyla yapıldığına işaret edilirken, geçen yıl ve bu yıl bakım masraflarındaki mali açığın yüzde 94'e ulaştığı belirtildi.

Üç milyon yolcu var

Kahire'de bulunan 79 km uzunluğundaki üç metro hattında toplamda 64 durak yer alıyor. Mısır metro hattını günlük yaklaşık 3 milyon kişi kullanıyor.

Daha önce de zam yapıldı

Mısır yönetimi, 23 Mart 2017'de metro ücret tarifesinde yüzde 100 zam yaparak 2 cüneyhe yükseltmişti. Eski tarifede durak sayısı uygulaması bulunmuyordu.