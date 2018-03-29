Mısır, yeni Cumhurbaşkanını seçiyor!

Mısır'da 3 gündür süren seçim sandıkları bugün açıldı. Mevcut Cumhurbaşkanı Sisi ise oyların büyük çoğunluğunu dahan şimdiden aldı.

Güncellenme 29 Mart 2018 12:47

Mısır'da yaklaşık üç gün süren Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından oylar sayılmaya başlandı.

Sisi açık ara önde

Mısır Devlet Ajansı MENA ve Ahram'ın haberlerinde ilk sonuçların şu anki Cumhurbaşkanı Abdel-Fattah El-Sisi'nin yeniden ülkenin başına geçeceğini gösterdiği yer aldı. Haberde Sisi'nin oyların yaklaşık yüzde 90'ını aldığını gösteriyor.

Seçime katılım oranları çok az

Şehirden şehire farklılık gösteren seçimlere katılım oranlarında ülkenin en yüksek ikinci kenti olan İskenderiye'de seçimlere katılım oranı yüzde 38'de kaldı. Bu kentte oyların yüzde 88'i Sisi'ye gitti.

Dekahliye’de de Sisi önde

Ülkenin en kalabalık şehirlerinden biri olan Dekahliye'de ise katılım oranının yüzde 47, Sisi'nin aldığı oy oranının ise yüzde 85 olduğu belirtildi.

Katılımın yüzde 50'nin üzerinde olduğu Garbiya şehrinde ise Sisi yine oyların büyük çoğunluğunu aldı.

Tek bir rakip vardı

Darbeden sonra ilk kez yapılan seçimlerde Sisi'nin tek rakibi Musa Mustafa Musa isimli adaydı. Ülkenin muhalif kanadı ise Musa'nın "göstermelik bir aday" olduğunu iddia ediyordu.