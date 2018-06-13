Miniklerin ağız sağlığı için mutlaka bunları yapın!

Uzmanlar bebeklerde ağız sağlığı için neler yapılması gerektiğine dair ipuçlarını verdi.

Güncellenme 13 Haziran 2018 12:07

Bebeklerin ağzını temizlemek için dişlerinin çıkmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar, doğumdan sonra bebeklerin diş etlerini gazlı bez ya da temizleme mendilleri yardımı ile temizlemek çok faydalı olacaktır. Bir parmak fırçası yardımı ile bebeklerin diş etlerinin temizlenmesi yardım olabilir ve dişlerin çıkması döneminde de bebeğin rahatlamasına yardımcı olabilirsiniz.

1 yaşında diş hekimi şart

uzmanlar bebeklerinin ilk diş hekimi ziyaretini 1 yaşını tamamladıktan sonra yapmak gerektiğini ifade ediyor. Bebeğin ağzında ilk dişleri göründüğü andan itibaren diş hekimi ile tanıştırabilirsiniz.

Sağlıklı gelişim içerisinde olan bebekler genellikle 6 ay civarında anne sütüne ek olarak ek gıdaya geçmeleri gerektiğini ifade ediyor. Bu dönemde tercih edilen yiyecekler sağlıklı gelişimi için faydalı olabileceği gibi sağlıklı bir gülümsemeye sahip olmaları içinde son derece önemlidir. Bebeklere ilk katı gıdaya geçtikleri dönemde avokado gibi yumuşak yiyecekler yemesi konusunda destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda avokado içerisinde yüksek oranda folik asit olmakla beraber c vitamini ve diş eti sağlığı için gerekli vitamin ve mineraller bulunmaktadır. Yine aynı şekilde yoğurtta iyi bir besindir. Yoğurdun en önemli faydalarından birisi de süt gibi sindirim sorunu oluşturmamasıdır. Dişlerin görünmesi ile birlikte ve yaşında büyümesine bağlı olarak parmak fırçadan yumuşak yaşına göre uygun olan diş fırçası tercih edebilirsiniz. 0-3 yaş aralığında diş macununu yutma ihtimalide olacağından diş macunu kullanamadan bu işlemi yapabilirsiniz. 3 yaşından itibaren diş macunu kullanabilirsiniz.