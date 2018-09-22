Minik Sedanur'un cansız cesedine ulaşıldı

Kars’ın Kağızman ilçesinde bir hafta önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi, Paslı köyü yakınlarında üzeri taşlarla örtülü vaziyette bulundu.

Güncellenme 22 Eylül 2018 10:28

Günlerdir Türkiye’nin gündeminden düşmeyen kayıp Sedanur olayı acı sonla bitti. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınında üzeri taşla örtülü vaziyette bulundu. Sedanur kaybolduktan sonra jandarma ve arama kurtarma ekipleri köyü ve etrafını didik didik aramıştı.

Çelişkili ifadeler verdi

Bir haftadır aranan küçük kızın bulunması için ailesi Müge Anlı'nın programına katılmışlardı. Sedanur'u en son gördüğünü söyleyen komşuları Ertan Bozkurt çelişkili ifadeler verince şüpheler onun üzerinde yoğunlaştı. Ertan Borzkurt havaalanında polisler tarafından gözaltına alınmış, sahte kimlik kullanmaktan ve cezaevi firarisi olmaktan tutuklanmıştı. Ekipler Ertan Bozkurt'un evini de defalarca kez aradılar. Dün akşam da Ertan Bozkurt'un evi, ahırı ve samanlığı tekrar arandı. Abdullah ve Handan Güzel çiftinin kaybolan büyük kızları Sedanur Güzel (9) için sabah saatlerinde başlatılan arama çalışması akşam saatlerine kadar sürdü.

Her yer didik didik arandı

Kars İl Jandarma Komutanlığı Paslı Karakol Komutanlığı ekipleri, Güzel'in kaybolması olayına karıştığı iddia edilen ve tutuklanan komşusu Ertan Bozkurt'un evini ve ahırını didik didik aradı. Ekipler çevrede inceleme de yaptı.

İş makinaları da bir şey bulamadı

Ertan Bozkurt'un evinin önünde bulunan saman yığını da jandarma ekiplerince arandı. Saman yığınının kapladığı alanın geniş olması nedeniyle olay yerine iş makinesi çağrıldı. İş makinesiyle yapılan yaklaşık 1 saatlik çalışmayla saman yığını arandı ancak bir ize rastlanmadı.

Komşular da ifade verdi

Ertan Bozkurt'un anne ve kardeşi de karakola götürülerek ifadelerine başvuruldu. Bu arada Güzel'in bazı komşuları da ifade verdi.

Cansız cesedi bulundu

Ancak ne yazık ki Minik Sedanur'un cansız bedeni köyün yakında üzeri taşlarla örtülmüş halde bulundu. Jandarma ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.