Ağrı'da günlerde arandıktan sonra ölü bulunan minik Leyla'nın katili bulundu.

Güncellenme 19 Temmuz 2018 15:03

Ağrı'da yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 3'ü erkek, 7 çocuğundan 6.'sı olan Leyla, Ramazan Bayramı'nın birinci günü merkeze bağlı Bezirhane köyünde kaybolmuştu.

Aile yakınları ile bayramlaşan Leyla, Nihat Aydemir'in babasının evine geldi. Ailesi içeri giren Leyla kapı önünde oynamaya başladı. Bir süre sonra dışarı çıkan çift, küçük kızlarını bulamadı. Günlerce AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekât (JÖH) ekipleri tarafından kadavra arama köpekleriyle aranan Leyla'nın 18 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde yüz üstü su içerisine atılan Leyla Aydemir'in açlıktan öldüğü belirlendi. Üzerinde sadece "nazar boncuklu" kolyesi kalan minik Leyla'nın kıyafetleri de yine daha önce defalarca aranan cesedinin bulunduğu yerde bir hafta sonra tarla biçmeye giden köylüler tarafından bulundu.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma sonrasında Leyla'nın kaybolduğu ve daha sonra cesedinin bulunduğu köyde aramalar ve gözaltına alınanlar oldu.

Daha önce sosyal medyada adı "Leyla'nın katili amcası çıktı" haberine karışan baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu olan Mehmet Aydemir'in Leyla'nın katili olduğu öğrenildi. Şüpheli şahıs, mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.