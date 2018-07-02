Minik Leyla'dan acı haber geldi!

Bayramın birinci günü kaybolan Leyla Aydemir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Güncellenme 02 Temmuz 2018 22:08

Ağrı'da bir süredir aranan Leyla Aydemir'den acı haber geldi. Ankara'da feci şekilde katledilen Eylül'den sonra Leyla'nın da hayatını kaybettiği belirtildi. Leyla Aydemir'in kesin ölüm sebebi otopsi ile belirlenecek.

Tecavüz bulgusuna rastlanmadı

Henüz 4 yaşında olan Leyla Aydemir'den gelen haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Günlerdir minik Leyla'yı arayan ekipler, bir dere kenarında cansız bedene ulaştı. Tecavüz bulgusuna rastlanmayan cesette, küçük darp izleri tespit edildi.

Cesedi bir köylü buldu

Ramazan Bayramı'nın birinci günü kayıplara karışan ve bir daha haber alınamayan Leyla Aydemir'in cansız bedenine Bezirhane köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiindeki, dere yatağında suya atılmış şekilde ulaşıldı. Minik Leyla'nın cesedini bölgeye ot biçmek için giden bir köylü buldu.

Ailesi sinir krizi geçirdi

İhbarı alan ekipler kısa sürede olay yerine intikal etti ve köye giriş çıkışları kapattı. Küçük kızın bulunduğu yere kimseyi yaklaştırmayan jandarma, olay yerinde inceleme başlatarak delil aradı. Küçük kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Acı haberi alan Leyla’nın ailesi, sinir krizi geçirdi, gözyaşlarına boğuldu.

Dede Aydemir’den açıklama

Olay hakkında açıklama yapan dede Zeki Aydemir, torununu bugün ot biçmek için bölgeye giden bir köylünün bulduğunu, kendilerine haber verildiğini, gidip baktıklarında yüzü suya basılmış şekilde durduğunu, sırtında yara izleri olduğunu, yüzüne bakamadığını söyledi.