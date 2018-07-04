Minik Eylül cinayetinde bir kişi daha tutuklandı

Ankara'da cinsel istismara uğrayarak vahşice katledilen küçük Eylül soruşturmasında katilin annesi de tutuklandı.

Güncellenme 04 Temmuz 2018 11:27

Ankara Polatlı'da kaybolduktan sonra bir direğin dibine gömülü halde bulunan minik Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, katil zanlısı Uğur K'nin annesi Huriye K, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edildi.

Huriye K da oğlu gibi çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 2'ye yükseldi.

Minik Eylül'ün akrabası olan ve Huriye K'nin çocuğun kaybolmasının ardından katil zanlısı oğlu ile telefonlarını kullanarak görüştüğü komşusu biri kadın iki kişinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yaşanan olayla ilgili bir kadının da gözaltında tutulduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Polatlı'nın Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan Eylül Yağlıkara'nın (8) cesedi, 29 Haziran'da Yüzükbaşı Yolu mevkisinde bir elektrik direğinin dibinde gömülü halde bulunmuş, olayla ilgili katil zanlısı Uğur K. tutuklanmıştı.