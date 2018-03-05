Minik Efe'yi meğer babası öldürmüş!

Balıkesir'de geçen ay kalp krizi sonucu öldüğü sanılan Kuzey Efe'nin aslında babası tarafında öldürüldüğü ortaya çıktı.

Güncellenme 05 Mart 2018 11:18

Herkes geçen ay hayata gözlerini yuman 4 yaşındaki Kuzey Efe'nin kalp krizi sonucu öldüğünü sanmıştı ama gerçek bambaşkaymış. Küçük Efe'yi meğer babası öldürmüş.

Henüz 4 yaşındaydı

Baba Hüseyin Ersezgin'in 4 yaşındaki oğlu Kuzey Efe'yi aracın içinde boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. 6 Şubat'ta Balıkesir Edremit'te meydana gelen olayda, tüyleri diken diken eden ayrıntılar ortaya çıktı.

Aniden fenalaştığını söyledi

Hüseyin Ersezgin, oğlu Kuzey Efe'yi nefes alamadığı için hastaneye götürdü. 4 yaşındaki küçük çocuk hastanede yaşamını yitirdi. Baba ise ifadesinde araba ile gezdirdiği oğlunun aniden fenalaştığını söyledi. Gerçekler ise yalnızca bir ay saklı kalabildi.

Baba, her şeyi itiraf etti

Baba Hüseyin Ersezgin, karakola giderek oğlunun kendisi tarafından öldürüldüğünü itiraf etti. Henüz 26 yaşında olan baba, oğlunun yaramazlık yaptığı ve çok konuştuğu için ağzını, burnunu tıkadığını söyledi.

Katil baba tutuklandı

Babanın itirafından sonra savcılık, küçük Efe'nin cenazesini Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi talimatı verdi. Küçük çocuğun kesin ölüm nedeni ise otopsi sonucu belli olacak. Baba Hüseyin Ersezgin ise tutukladı.