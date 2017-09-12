Minibüste şortlu kıza saldırı davasında karar çıktı
Minibüste üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'a şort giymesini gerekçe göstererek fiili saldırıda bulunan Ercan tahliye oldu.
Minibüste üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'a filli saldırıda bulunan Ercan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı, bu kararla beraber tahliye edildi.
Pendik'te üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam’a bindiği minibüste şort ve dekolte tişört giydiği gerekçesiyle yumruklu saldırıda bulunan ve olaydan 3 gün sonra gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı adliyede tutuklanan Ercan Kızılateş, 4 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.
Kızılateş yattığı süre göz önüne alınarak tahliye oldu.