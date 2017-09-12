Minibüste şortlu kıza saldırı davasında karar çıktı

Minibüste üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'a şort giymesini gerekçe göstererek fiili saldırıda bulunan Ercan tahliye oldu.

Güncellenme 12 Eylül 2017 16:34

Minibüste üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'a filli saldırıda bulunan Ercan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı, bu kararla beraber tahliye edildi.

Pendik'te üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam’a bindiği minibüste şort ve dekolte tişört giydiği gerekçesiyle yumruklu saldırıda bulunan ve olaydan 3 gün sonra gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı adliyede tutuklanan Ercan Kızılateş, 4 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Kızılateş yattığı süre göz önüne alınarak tahliye oldu.