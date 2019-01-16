Mini Cooper'dan yıl dönümüne özel üretim

Yakın geçmişte 60. yılını kutlayan Mini Cooper, bu yıla özel bir tasarımla araçlarını üretme kararı aldı.

Güncellenme 16 Ocak 2019 17:43

Dünyanın en sevilen ve en çok tercih edilen arabalarından olan Mini Cooper, özgün çizgisi ile yeni modeller üretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 60. yılını kutlayan dünyaca ünlü marka, bu yıla özel bir seri ile giriş yaptı.

60. yıl amblemli üretim

Farlarında, jantlarında ve iç konsolunda 60. yıl amblemi olan araç, 17 inç'lik özel jantlar ile özel bir görünüme kavuştu.

Yeni özellikleri ne?

Özel Cooper S'de kablosuz şarj ünitesi ve 8 inç’lik dokunmatik ekran, LED ön ve arka farları, yağmur sensörlü silecekler mevcut.

189 hp/141 kW gücünde olan Cooper S'de, 7 vites bulunuyor. Mini Cooper'in özel sürümünün mart ayından itibaren Birleşik Krallık'ta satışa çıkması bekleniyor. Firma, bu sürümün Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.