Mine Çayıroğlu da SÖZ'ün kadrosuna dahil oldu!

Yeni sezonda Sarp Akkaya'yı kadrosuna dahil eden SÖZ, şimdi de bir süredir ekranlardan uzak olan Mine Çayıroğlu'nu transfer etti.

Güncellenme 27 Eylül 2018 16:19

Star TV’nin reyting rekoru dizisi SÖZ’ün kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizi en sonra Sarp Akkaya’yı kadrosuna katmıştı. SÖZ’ün kadrosuna bu kez de uzun zamandır ekranlardan uzak yaşayan Mine Çayıroğlu dahil oldu.

Peki Mine Çayıroğlu kimdir?

Mine Çayıroğlu, 28 Aralık 1977’de İstanbul’da doğdu. Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanının dizi uyarlamasında oynayarak televizyon macerasına atılan Mine Çayıroğlu, 2004’te “Zümrüt Gibi” albümünü çıkardı ama ömrü bu sektörde fazla uzun sürmedi. Mine Çayıroğlu, SÖZ dizisiyle birlikte ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

İngiltere’de oyunculuk eğitimi aldı

Öte yandan bir albümü olan oyuncu, küçük yaşlarda müzik eğitimine başlamış, İngiltere’deki “Guildford School of Acting” de oyunculuk eğitimi almıştı.

Yapım şirketi var

Mine Çayıroğlu, 2008 yılında ALTONA Müzik & Film Yapım şirketini kurmuştur.