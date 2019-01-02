Mindere gizlenen göçmenler böyle yakalandı

Afrika'dan dikilmiş ve paketlenmiş minderlere gizlenerek Avrupa'ya göç etmek isteyen mülteciler yakalandı.

Güncellenme 02 Ocak 2019 11:51

Afrika’dan Avrupa’ya yasa dışı gitmek isteyen göçmenlerin umuda yolculuk hevesi kursaklarına kaldı. İspanya'nın Afrika'daki toprağı Melilla'da sınır muhafızlarının kontrol ettiği bir aracın üzerine bağlanmış koltuk minderlerinin içinden kaçak göçmen çıktı. Çok sağlam bir şekilde dikilmiş ve paketlenmiş minderlere gizlenen mültecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aracın sürücüsü kaçtı

Euronews’in haberine göre olay, İspanya ile Fas arasındaki ikinci en büyük sınır kapısı olan Farhana'da yaşandı. Aracın Faslı sürücüsü kontrol sırasında Fas tarafına kaçarak gözaltına alınmaktan kurtuldu.

Bu yöntem ilk kez kullanıldı

Melilla'da ilk kez karşılaşılan 'mindere gizleme' yönetimin insan tacirleri tarafından kullanıldığı sanılıyor.

2018’de çok sayıda göçmen İspanya’ya göç etti

İspanya’ya bağlı özerk bir il olan Melilla'ya, sadece 2018'de son 8 yılın toplamından çok daha fazla göçmen geçmeyi başardı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre geçen yıl İspanya topraklarına, Melilla ve Ceuta üzerinden adım atanların sayısı 6 bin 505’i buldu.