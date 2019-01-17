Milyonlarca öğrenci yarın karne alıyor

Okullar yarın yarıyıl tatiline giriyor. Bu kapsamda 18 milyon öğrenci karne alacak.

Güncellenme 17 Ocak 2019 11:33

Okul öncesinde, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarın karne alma heyecanı yaşıyor.

Ne kadar öğrenci tatil yapacak?

Buna göre, okul öncesinde 1 milyon 542 bin 491, ilköğretimde 10 milyon 840 bin 709 ve ortaöğretimde 5 milyon 391 bin 580 öğrenci olmak üzere toplam 17 milyon 774 bin 780 öğrenci, yarın karne aldıktan sonra iki haftalık yarıyıl tatiline girecek.

Tatil yapacak öğretmen sayısı ne kadar?

Yarıyıl tatili ile birlikte 920 bin 524'ü resmi eğitim okullarında, 200 bin 701'i de özel okullarda görev yapan toplam 1 milyon 121 bin 225 öğretmen de bu sayede dinlenme fırsatı yakalayacak. Bu yılın ikinci ders dönemi de 4 Şubat Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019’da yaz tatiline girecek.

Yarıyıl sonrası sınav maratonu başlıyor

Yarıyıl tatili sonrası milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren sınav maratonu da başlayacak.

Sınav iki oturum olacak ve aynı gün yapılacak

LGS kapsamındaki merkezi sınav, 1 Haziran’da gerçekleştirilecek. 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

Sınav tarihleri

ÖSYM’nin açıkladığı sınav takvimine göre, 2019 yapılması planlanan YKS’nin 1. Oturum TYT 15 Haziran'da, 2. oturumu AYT ile Yabancı Dil Oturumu 16 Haziran'da yapılacak. YKS’ye başvurular 12 Şubat-6 Mart'ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi. Sınav sonuçları ise 18 Temmuz'da açıklanacak.