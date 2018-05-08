Milliyetçiler İyi Parti'yi mi yoksa MHP'yi mi seçti?

MHP ve İyi Parti arasında rekabet kıran kırana devam ederken, İyi Parti aday adaylığı başvuru sürecinde MHP'yi açık ara geride bıraktı.

Güncellenme 08 Mayıs 2018 12:45

MHP ve milliyetçi muhaliflerin kurduğu İyi Parti arasındaki rekabet giderek daha da artıyor. Anketlerde MHP'yi solladığı görülen İyi Parti'nin milletvekili aday adaylığı sayısında da açık ara önde gittiği izlenimlendi. Aday adaylarından elde edilen gelirde de İyi Parti MHP'yi çok gerilerde bıraktı.

Aday adaylığı başvurusu MHP’yi geçti

Seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağının kesinleşmesinden sonra, yeni kurulan İyi Parti ve MHP arasında rekabet hızla sürüyor. Bu kapsamda yapılan anketlerde İyi Parti'nin oy oranı MHP'nin oy oranından yüksek çıkarken, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kızdıracak bir sonuç daha ortaya çıktı. İyi Parti milletvekilliği başvurusunda da MHP'yi geride bıraktı.

İyi Parti’ye 2 bin 511 kişi başvurdu

İyi Parti'den aday adaylığı için başvuranların sayısı MHP'den aday adayı olanların sayısını geçti. 24 Haziran seçimleri için MHP’ye bin 810 kişi milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı. İyi Parti’den milletvekili aday adaylığı başvurusu yapanların sayısı ise 2 bin 511 kişi oldu.

Elde edilen gelir de MHP’yi geçti

Öte yandan, İyi Parti aday adaylığı için başvuru yapan erkeklerden 5 bin TL, kadınlardan ve 25 yaş altı gençlerden 2.500 TL alırken, engelli aday adaylarından ise bin TL aldı. Gazilerden ise ücret alınmadı. MHP ise aday adaylığı alımlarında hiçbir ayrıma gitmeden sabit olarak herkesten 2.500 TL aldı. Bu durumda İyi Parti aday adaylarından elde ettiği gelir de MHP'nin elde ettiği geliri neredeyse ikiye katladı.