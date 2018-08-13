Milliyetçi gazete çizgi mi değiştirdi?

MHP'ye yakınlığı ile bilinen yayın organı Ortadoğu'nun Bahçeli çizgisinden ayrılıp, Akşener çizgisine kaydığı iddia edildi.

Güncellenme 13 Ağustos 2018 12:59

MHP’ye yakın yayın organı olan Ortadoğu Gazetesi’nde art arda yaşanan istifalar sonrası eksen kayması yaşandığı iddia edildi.

Ortadoğu’nun Ankara temsilcisi Orhan Karataş, Yazı İşleri Müdürü Mehmet Müftüoğlu ve köşe yazarı Yıldıray Çiçek, gazeteye veda edeceklerini duyurmuştu.

Türkgün geliyor

İstifalar sonrası MHP’ye yakınlığı ile bilinen gazetenin yerine “Türkgün” adlı bir gazetenin yayım hayatına başlayacağı ileri sürüldü. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından "Türkgün geliyor" mesajını paylaşmıştı.

Adını Bahçeli koydu

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan diğer bir isim olan Mehmet Müftüoğlu da Türkgün gazetesinin çıkarılacağını belirtmiş ve gazetenin adının MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından verildiği açıklanmıştı.

Görevleri ne?

Bu kapsamda Ortadoğu yeniden yapılandırılmaya gidildi ve Ahmet Çelik, Doğan Sarsar gibi isimlerle anlaşıldı. Çelik’in gazetenin genel yayın yönetmeni olacağı belirtilirken, Sarsar’ın da yazı işleri müdürü olarak görev yapacağı belirtildi.

Ahmet Çelik’in kariyeri

Dünya Gazetesi, Günaydın, Radikal gibi gazetelerde ekonomi muhabirliği yapan Ahmet Çelik, bir yıl önce Posta’da ekonomi müdürüyken emekli olmuştu.

Doğan Sarsar’ın kariyeri

Günaydın ve Sabah’ta muhabirlik yapan Doğan Sarsar, Radikal’de de editörlük yaptı. Sarsar, üç yıl önce Milliyet Bölgeler Yayın Yönetmeni iken emekli olmuştu.

Akşener’i birinci sayfaya taşıdı

Ortadoğu’da artan istifalar sonrasında bir süredir yakın olduğu MHP’ye dair haberler birinci sırada yer almadı. Gazete bugün dikkati çeken bir haberle yayımlandı.

Ortadoğu Gazetesi, MHP ile gerilim yaşayan İyi Parti kongresinde yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener’i birinci sayfasına “Nerede kalmıştık” başlığıyla taşıdı.