Milli Takım'da Lucescu dönemi kapandı! İşte yerine gelecek isim

TFF, A Milli Futbol Takımı Lucescu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Güncellenme 11 Şubat 2019 17:41

TFF, A Milli Futbol Takımı Mircea Lucescu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Milli Takım’ın başına Şenol Güneş’in geçeceği belirtildi.

Beklenen performansı vermedi

Milli Takım’ın başına geçtiği tarihten bu yana Lucescu, çıktığı 17 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi alarak beklenilen başarıyı vermedi.

TFF Yönetim Kurulu, Lucescu ile bugün yapmış olduğu toplantının ardından sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettiklerini duyurdu.

TFF’den Lucescu’ya teşekkür

Konuya dair yapılan açıklamada, TFF olarak Lucescu’ya Türk futbolu için yaptığı çalışmalar ve Milli Takım’da geleceğin takımını oluşturmak adına gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ettiklerini, kariyerinin bundan sonraki dönemde başarı ile geçmesini diledikleri ifade edildi.

Lucescu’dan ekibine ve TFF’ye teşekkür

Toplantı sonrası açıklama yapan Lucescu da, Türk Milli Takımını yenilemek ve gençleştirmek adına çıktıkları bu yolda çalışmalarını tamamladığına inandıklarını, gelinen süreçte yaklaşmakta olan 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde TFF yönetiminin ve yeni teknik direktörün önünü açmak için karşılıklı anlaşarak bu kararı aldıklarını söyledi.

“Türkiye, kalbimde daima özel bir yere sahip olacak”

Lucescu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyelerine görev süresi boyunca kendisine inandıkları ve destek verdikleri için, ekibine de çalışma süresince kendisine yardımcı olduğu için minnet duyduğunu, Türkiye’nin kalbinde daima özel bir yere sahip olacağını belirtti.