Milli Takım ile karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden Lucescu yerine, Şenol Güneş'in geleceği kesinleşti.

Güncellenme 12 Şubat 2019 11:57

Bir süredir istifa etmesi beklenen Türkiye Millî Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile karşılıklı olarak sözleşmeler feshedildi. 1 Haziran itibarıyla Milli Takımın başında Şenol Güneş yer alacak.

Şenol Güneş ne demişti?

Hatırlanacağı üzere Şenol Güneş, Bursa maçı sonrası konuya dair sorulan soruya, "Böyle bir teklif yok. Beşiktaş'ta kalmak için uğraşacağım" sözleri ile cevap vermişti.

Milli Takım’da Güneş’li dönem

Milli Takımın, EURO 2020 elemeleri H Grubu’nda oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçlarında takımın başında Tayfur Havutçu yer alacak. Sezonun bitmesi ile birlikte Şenol Güneş takımın başına geçecek.

2017’de Milli Takımın başına geçti

Sözleşmesinde tazminat maddesi bulunmayan Lucescu'ya 600 bin euroluk alacağı ödenecek. Daha önceki yıllarda Galatasaray ve Beşiktaş’ı çalıştıran Rumen teknik adam, Ağustos 2017’de millî takımın başına geçmişti.

"Türkiye’nin daima özel bir yeri olacak”

Ayrılık sonrası açıklama yapan Lucescu, Türkiye A Millî Takımı’nın kadrosunu yenilemek ve gençleştirmek hedefiyle yola çıktıklarını, bu kapsamda çalışmalarının tamamlandığına inandıklarını, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde TFF yönetiminin ve yeni teknik direktörün önünü açmak için karşılıklı anlaşarak bu kararı aldıklarını, Türkiye’nin kalbinde daima özel bir yeri olacağını söyledi.