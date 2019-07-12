Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin teslimatının başladığını duyurdu!

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 hava savunma sisteminin teslimat sürecinin başladığını duyurdu.

Güncellenme 12 Temmuz 2019 16:04

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmıştır.

Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır."

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Savunma Sanayi Başkanlığı da S-400'lerin teslimatına ilişkin, "S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara'ya ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek. Sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır." denildi.

İki uçak daha geldi

Rusya'dan S-400 parçalarını taşıyan iki uçak daha Mürted Hava Üssü'ne indi.