Milli Piyango büyük ikramiyesi belli oldu!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 61 milyon lira olarak belirlendi.

Güncellenme 15 Kasım 2017 15:03

Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisini 10,68 olarak açıkladığı, bir yılda akaryakıta yüzde 23 zam yapılan ülkemizde, milli piyango ikramiyesine geçen yıla oranla yüzde 1.6 yani 1 milyon TL zam yapıldı.

Son yıllardaki en sınırlı büyük ikramiye artışlarından birinin yaşandığı 2018 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ödülü belli oldu. Bu sene büyük ödül 61 milyon TL olarak belirlendi.

Geçen sene ise 2017 çekilişinde ödül 60 milyon TL idi. Yani başka bir değişle yıllık enflasyonun yüzde 11.9 olduğu Türkiye’de yılbaşı ödülünün artışı yüzde 1.6 olarak gerçekleşti.

Bilet fiyatları ne kadar?

Bu yıl milli piyango biletine de zam yapılmadı. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılacak.

5'er 5'er artıyordu

Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 60 milyon lira verilmişti.

Dolar bazında büyük gerileme

Geçen sene Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi açıklandığı zaman 17.5 milyon dolara denk gelen büyük ikramiye tutarı bu sene 1 milyon TL zam gelmesine rağmen dolardaki yüksek artıştan dolayı 15.6 milyon dolara denk gelecek.