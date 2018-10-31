Milli hava savunma sistemi "Siper" 2021'de hazır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli uzun menzilli bölgesel hava savunma sisteminin oluşturulmaya başlandığını ve adının "Siper" olacağını söyledi.

Güncellenme 31 Ekim 2018 16:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde milli uzun menzilli bölgesel hava savunma sisteminin oluşturulmaya başlandığını, ilk teslimatın 2021 yılında yapılacağını, projenin isminin Siper olacağını söyledi.

Savunmada dışa bağımlılık azalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik teknoloji olarak kabul edilen parçaların maliyetinin yüksek olduğunu, bu proje sayesinde ve milli kabiliyet sayesinde geliştirme imkanı bulunduğunu, ödenen yüksek tutarların yurt içinde kalmasını sağladıklarını, Türkiye’de savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinin her alanında söz sahibi olma yolunda hızla ilerlediğini, tesiste uydu kameralarının yanında yurt dışı tedarikinde sorun yaşanan hassas optik ve teleskop aynalarının üretiminin gerçekleştirileceğini belirtti.

Yerlilik ve millilik oranı artacak

Dünyada sayılı laboratuvarlardan biri olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye yapılan saldırılardan birinin de uygulanan bağımsız politikalara tepki olduğunu bildiğini, iş dönüp dolaşıp savunma sanayisine geldiğini, savunma sanayinde yüzde 65 olan yerlilik millilik oranını daha da yukarı taşıyacaklarını söyledi.

“Elektromanyetik fırlatma sistemini ülkemizde üretmeyi başardık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Savunma sanayi sektörünün bugün binden fazla şirket yanında kobilerin araştırma kuruluşlarının yanında milli bir yapıya ulaşmıştır. Elektromanyetik fırlatma sistemini ülkemizde üretmeyi başardık. Işın projesi kapsamında yerli imkanlarla üretilen lazer sistemlerimiz yüksek isabet oranına sahip” dedi.

“İlk teslimat 2021 yılında”

Lazer silahlarının Türk mühendisler tarafından üretildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Proje kapsamında millileştirildi. Günümüzde güvenlik kavramının anlamı değişti. Fiziki güvenlik siber güvenlikle tahkim edilmesi gerekiyor. Sınırlarımız içinde ve dışında operasyonlarda yerli savunma sanayi araçlarını aktif olarak kullanıyoruz. Uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sistemi ihtiyacımız gündeme geliyor. Bu sistemin önemi ortada. Milli uzun menzilli bölgesel hava savunma sisteminin oluşturulması Savunma Sanayi Başkanlığımız öncülüğünde başlatıldı. İlk teslimat 2021 yılında. Projenin ismi Siper olacak” ifadelerini kullandı.