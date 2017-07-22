Milli güreşçi Kadir Kuş altın madalya kazandı

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda grekoromen stilde milli güreşçi Kadir Kuş altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandırdı.

Güncellenme 22 Temmuz 2017 21:59

Kavak Spor Salonu'ndaki mücadelede erkekler 75 kiloda Kadir Kuş, Rus Vitaliy Kuzmenkov ile karşılaştı.

Rakibine 8-1 üstünlük kuran milli sporcu, altın madalya elde etti. Kadir Kuş, galibiyetin ardından Türk bayrağıyla seyircileri selamladı.

Erkekler 66 kiloda bronz mücadelesine çıkan Celal Koçak ise Azerbaycanlı Kanan Allahverdiyev'i 2-0 yenerek madalyanın sahibi oldu.

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