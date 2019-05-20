Milli Görüş'ün iftarında Yıldırım'a oy istedi!

Anadolu Gençlik Derneği'nin iftarından Yıldırım'a oy isteyen AK Partili Akbaşoğlu'na Saadetli başkan cevap verdi.

Güncellenme 20 Mayıs 2019 16:01

AK Parti Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Milli Görüş’ün sahur organizasyonunda Binali Yıldırım için Saadet Partili seçmenden oy istedi.

Akbaşoğlu, Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Anadolu Gençlik Derneği'nin düzenlediği sahur organizasyonunda Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için oy istedi.

Saadet, Gökçınar ile seçime girecek

Saadet Partisi, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine, kendi adayları olan Necdet Gökçınar ile katılacağını duyurmuştu.

Yıldırım için oy istedi

Akbaşoğlu, AGD'nin organizasyonunda, siyonizmin ve emperyalizmin planlarının boşa çıkarılması gerektiğini belirterek, Binali Yıldırım'ın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Saadetli başkandan cevap

Akbaşoğlu'dan sonra söz alan, Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Recep Polat ise, AK Partili vekile cevap verdi. Polat, Milli Görüş'ün tek temsilcisinin Saadet Partisi olduğunu ve bu yüzden onu desteklemekle yükümlü olduklarını söyledi. Polat, 23 Haziran seçimleri için ise, "Bunu bir vatan-millet-sakarya meselesine çevirmek doğru değil" dedi.

Daha önce çay-simit hesabı ile gündeme gelmişti

Akbaşoğlu çay-simit hesaplamasıyla sosyal medyadaki geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Akbaşoğlu, asgari ücretle geçinen 5 kişilik bir ailenin günde 3 öğün çay-simit tükettiğinde ceplerinde 1120 lira para kalabileceğini ifade etmişti.