Milli Eğitim Bakanlığı'ndan "Öğrenci Andı" açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay’ın "Öğrenci Andı" kararı hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 19 Ekim 2018 12:44

Danıştay’ın “Öğrenci Andı” kararıyla ilgili MEB’den de bir açıklama geldi. Açıklamada, kararın kesin olmadığı, temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Karar kesin değil

Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' ile ilgili kararına ilişkin MEB, "Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, medyaya “Öğrenci Andı Geri Dönüyor” başlığıyla yansıyan haberlerle ilgili yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek, "İlköğretim kurumlarında ‘Öğrenci Andı’ okutulmasına ilişkin yönetmelik maddesi, 8 Ekim 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1. Maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

“Hukuki süreç devam etmektedir"

Danıştay 8. Dairesi, 24.04.2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir" denildi.