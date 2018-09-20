Milli Eğitim Bakanlığı'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendirecek karar

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemesine göre 18 yaşındaki öğrenciler artık liseye kayıt yaptırabilecek.

Güncellenme 20 Eylül 2018 09:36

Milli Eğitim Bakanlığı, 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamında liseler için yeni yaş düzenlemesi getirdi. Sabah’ın haberine göre, getirilecek yeni sistemle 18 yaş üstü öğrenciler liseye kayıt yaptırabilecekler. Fakat, 22 yaşına kadar mezun olamazsalar kayıtları silinecek ve açık liseye yazdırılacaklar.

18 yaşında liseye kayıt yaptırabilecekler

Milli Eğitim Bakanlığı, 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamında liseler için yeni yaş düzenlemesi getirdi. 18 yaş üstü öğrenciler liseye kayıt yaptırabilecek ancak 22 yaşına kadar mezun olamayanların kayıtları silinecek ve Açık Liseye gönderilecek.

Üst sınır 22 yaş

Sınıfta kaldıkları için mezun olamayan, yaşları 22’nin üzerindeki öğrencilerle 14 yaşındaki öğrencilerin aynı kampüste bulunması pedagojik olarak sorunlara neden olunca MEB ilgili yönetmelikte değişiklik yapıp lise mezuniyeti için 22 yaşı üst sınır olarak belirledi.