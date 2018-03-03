Milli atletler göğsümüzü kabarttı!

Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 1500 metre finalinde Muhsine Gezer, dünya şampiyonu oldu.

Güncellenme 03 Mart 2018 16:08

Muhsine Gezer, Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Fransa'da yapılan 1500 metre finalinde altın madalya kazandı.

2 altın 2 bronz madalya kazanıldı

INAS'ın Fransa'da düzenlediği Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın birinci gününde Türk milli atletler 2 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Muhsine Gezer altın madalya aldı

Yapılan açıklamaya göre, Bugün Fransa'nın Val-de-Reuil kentinde başlayan yarışta, kadınlar 1500 metre finalinde Muhsine Gezer rakiplerini geçerek altın madalyayı hak etti.

Sevim Demircan dünya şampiyonu oldu

Milli sporcu Sevim Demircan ise 400 metre finalinde yarışı birinci olarak tamamladı ve dünya şampiyonu olmaya hak kazandı. Yasemin Keskinsoy da finali üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

Onur Kopuzlu üçüncü oldu

Onur Kopuzlu, erkekler üç adım atlama finalinde üçüncülük elden etti ve madalyanın sahibi oldu.

“Madalyaları Şehitlere armağan ediyoruz”

Özel Sporcular Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt elde edilen sonuçları değerlendirerek, alınan madalyaların Şehitlerimize armağan edildiğini, yarış önce Şehit haberleri aldıklarını ve çok üzüldüklerini, bunun kendilerini daha fazla hırslandırdığını, milli sporcuların, Şehitlerimiz için İstiklal Marşı'nı okutup, ay-yıldızlı bayrağı en üstte göndere çektirmeye söz verdiğini ifade etti.

Yarın devam edece finalde, 60 metre, uzun atlama ve gülle atma yarışları yapılacak. 4 Mart Pazar günü ise organizasyon sona erecek.