Millete "Çomar" diyen provokatör İyi Partili çıktı

Sokak röportajı adı altında millete hakaret eden Arif Kocabıyık, İyi Partili çıktı.

Güncellenme 27 Eylül 2018 12:05

İyi Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi olduğu ortaya çıkan Arif Kocabıyık isimli şahsın sokak röportajları adı altında millete hakaret etmesi tepki çekmişti. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Kocabıyık’ın bu hareketini sert bir dille eleştirdi.

Soru sordu istediği cevabı alamadı

Vatandaşa, "24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiden memnun musunuz?" sorusunu soran Kocabıyık, AK Partili bir kadından aldığı cevap karşısında deliye döndü. Vatandaşın halinden memnun olmasından rahatsız olan Kocabıyık, kendince seçmenle alay etti.

Vatandaşa “Çomar” dedi

Bir muhabirin görevi sadece vatandaşa soru sorup cevap almakken Kocabıyık, adeta AK Partili vatandaşı yönlendirmeye kalktı. Bunu başaramayan Kocabıyık, “Çomar” diyerek halkı aşağılayıcı ifadeler kullandı. Çok sayıda tepki alan bu şahıs hesaplarını gizliye almak zorunda kaldı. .