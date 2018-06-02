Millet İttifakı'nda Muharrem İnce paniği!

Meral Akşener'in Millet İttifakı'ndaki diğer partilere yaptığı çağrının arkasından Muharrem İnce çıktı.

Güncellenme 02 Haziran 2018 11:53

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde “Millet İittifakı”nda yer alan CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderlerine, “parlamenter sistemin yol haritasını belirlenmesi için toplantı” çağrısında bulunmuştu. Yapılan bu çağrının nedeninin ayrıntıları ortaya çıktı.

"Kampanya prensipler zemininden kaydı"

İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin hedefinin güçler ayrılığına dayalı parlamenter sistemi kurmak olduğunu, Akşener'in seçim kampanyasının sanki olağan bir seçime gidiliyormuş gibi, parlamento seçimiymiş gibi, başbakan seçilecekmiş gibi, uzun süreli icraat hükümeti çıkacakmış gibi bir kampanyaya dönüştüğünü gördüğünü, prensiplerinin zeminden kaydığını söyledi.

Akşener çağrıda bulundu

Cumhuriyet'in haberine göre, İyi Parti'den yapılan açıklamada, Meral Akşener'in Milli İttifak'ta diğer liderlere çağrıda bulunduğu ve “parlamenter sistemin yol haritasını konuşmak üzere toplantı çağrısı yaptığı” duyuruldu.

Akşener’in çağrıyı “Parlamenter sisteme hızlı ve sağlıklı bir şekilde geçebilmek için 24 Haziran öncesi bir yol haritası açıklamanın millete güven vereceği” gerekçesiyle yaptığı belirtildi.

Çıray, Tezcan'ı aradı

Yapılan bu çağrı sonrası ise, İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray , CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ile telefonla görüşerek talebi iletti. CHP ve ittifaktaki diğer siyasi partilerin bu çağrıya olumlu baktığı ve seçim çalışmaları programları dikkate alınarak görüşme tarihinin önümüzdeki günlerde belirlenmesi kararlaştırıldı.

Muharrem İnce iddiası

Direkt olarak ittifak liderleri ile irtibata geçen Akşener, toplantı talebini iletmek yerine, kamuoyuna açık bir çağrı yapması ise kulisleri hareketlendirdi. Kulislerde, Akşener’in çıkışının ardında, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, parlamenter sisteme dönüş için için 2 yıllık bir süreyi içeren “restorasyon süreci” öngörmesi ve partisinden bağımsız hareket ediyor görüntüsü vermesinin rahatsızlık yarattığı iddia edildi.

"Türkiye, çok kritik bir seçime gidiyor"

Basın mensuplarrının sorularını yanıtlayan Aytun Çıray, Millet İttifakı”nı oluşturan partilerin hedefinin güçler ayrılığına dayalı parlamenter sistemi kurmak olduğunu, Türkiye'nin çok kritik bir seçime gittiğini, klâsik anlamda sadece parlamentonun belirleneceği, eskiden olduğu gibi başbakan seçilecek bir seçim olmadığını, Millet İttifakı partilerini bir araya getiren bir prensip olduğunu, bununda yeni bir kardeşlik anayasasıyla mutlak güçler ayrılığına dayalı, parlamenter sistemi inşaa etmek olduğunu söyledi.

"Bu şirazesinden çıkmış şeçim kampanyaları..."

Çıray, Akşener'in seçim kampanyasının sanki olağan bir seçime gidiliyormuş gibi, sanki başbakan seçimiymiş gibi, sanki uzun süreli icraat hükümeti çıkacakmış gibi bir kampanyaya dönüştüğünü gördüğünü, olayın prensip zemininden kaydığını, esas olanın olabildiğince hızlı şekilde yeni anayasayı inşa ettikten sonra, tarafsız cumhurbaşkanı sistemiyle yeniden seçime gitmek olduğunu, Akşener'in hem bu durumun tekrar tespit edilmesi için hem de bu taahhüdün Türk milletine, ileride de ortak işbirliğini sağlayacak şekilde verilmesi için en önemlisi de bu şirazesinden çıkmış şeçim kampanyalarının yerli yerine oturtulması için bu çağrıyı yaptığını, Millet İttifakı’nın liderleri olan Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu’nun da farklı düşünmediğini düşündüklerini söyledi.

"En geniş katılımla anayasa hazırlamak"

Millet İttifakı’nın anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşamaması durumunda ne yapılacağına ilişkin soru üzerine de Çıray, ittifakın parlamento çoğunluğunu sağlayacağına inandığını belirterek, “Zaten Millet İttifakı Meclis’te en geniş çoğunluğu elde etse de hedefimiz, en geniş katılımla anayasa hazırlamak. Ve bu anayasa her şartta millete götürülecektir” dedi.