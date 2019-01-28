Millet İttifakı'nda İzmir çatlağı! Akşener çok kızdı

CHP'nin İzmir adayı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i çok sinirlendirdi.

Güncellenme 28 Ocak 2019 12:08

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayı sonrası PM’ye gönderilen aday listesi hem CHP’de hem de İyi Parti’de tartışma yarattı. Bu isimlerden en fazla dikkati çeken ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Tunç Soyer oldu.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, bazı adaylara tepki göstererek PM'deki görevinden istifa etti.

Akşener bu isme çok sinirlendi iddiası

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylığı da İyi Parti’de rahatsızlıklara neden oldu. İddiaya göre İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Soyer'in adaylığına öfkelendi, bazı İyi Partili kurmayların ise Akşener'e ittifakı bitirme yönünde teklif götürdü.

Tunç Soyer’e neden tepkililer?

İyi Parti’de tepkilere neden olan Tunç Soyer, eski askeri savcı Albay Nurettin Soyer’in oğlu.12 Eylül’ün ünlü isimlerinden olan Albay Soyer, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile birlikte onlarca ülkücü için idam cezası talep etmişti. Mahkemenin kabul etmediği iddianame nedeni ile merhum Türkeş’e 5 yıl hapis cezası verilmişti. Aynı davadan 5 idam ve 9 müebbet, 221 ülkücü de 36 yıl ile 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı.