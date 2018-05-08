Millet İttifakı'na o partiden itiraz!

Millet Partisi, dörtlü ittifakın adının Millet İttifakı olmasına itiraz etti.

Güncellenme 08 Mayıs 2018 10:15

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin bir araya gelerek kurduğu "Millet İttifakı" adına itiraz geldi. Bu kapsamda YSK'ya başvuru yapıldı.

Millet İttifakı ismi yasaklanmalı

Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali imzasıyla dün Yüksek Seçim Kuruluna yapılan başvuruda, 'Millet' ifadesinin kendilerine ait olduğu, bu nedenle aynı ismin başka partiler tarafından kullanılamayacağı iddia edildi. YSK yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Edibali, Millet Partisi adı altında halen siyaset yaptıklarına dikkat çekerek, 'Millet İttifakı' unvanın kullanılmasının yasaklanmasını istedi.

YSK bugün karar verecek?

Millet Partisi'nin yaptığı itiraz bugün YSK tarafından değerlendirilip karara bağlanacak. Eğer bu itiraz YSK tarafından haklı bulunursa; CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifakındaki 'Millet' ifadesinin değiştirilmesi gündeme gelecek.