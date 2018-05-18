Millet İttifakı'na bir parti daha dahil oldu

DSP, 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini duyurdu.

Güncellenme 18 Mayıs 2018 14:36

24 Haziran seçimleri için Millet İttifakı adı altında bir araya gelen CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin yanına bir siyasi parti daha eklendi. Bu kapsamda DSP, cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde Millet İttifakı tarafında yer alacağını açıkladı.

Parti bildiri yayınladı

Dün DSP Başkanlık Kurulu’nca yayınlanan bildiride, "Demokratik Sol Parti’ye bağlı olan toplum kesimlerine karşı sorumluluğumuz gereği, 16 yıllık iktidarlarında ülkeyi ekonomik, politik ve sosyal yapısı itibariyle tam bir çöküntünün içine sürüklemiş olan AKP’nin karşısında, seçmenlerin Millet İttifakı’na ve bu ittifak içerisinde demokratik sol politikalarımıza en yakın partinin ve Cumhurbaşkanı adayının desteklenmesi gerektiği hususunun kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilmiştir" denildi.

Avukatlara çağrı

Seçim günü mutlaka sandığa gidilmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, her seçmenin sandığına sahip çıkması, olası kanunsuzluk ve manipülasyonlara karşı tüm DSP’li avukatların cüppelerini yanlarında bulundurmaları da istendi.

Seçime girmeleri engellendi mi?

Bildiride, DSP’nin seçimlere girmesinin YSK tarafından “tam kanunsuzluk haliyle” engellendiği de savunularak, bu durum karşısında yürütülen iç hukuk yolları tükendiğinden, yaratılan hak ihlalinin tespiti için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurulduğu da belirtildi.