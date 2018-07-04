Millet İttifakı sona mı erdi?

İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, seçimlerin sona ermesi ile birlikte 'Millet İttifakı'na da gerek kalmadığını açıkladı.

Güncellenme 04 Temmuz 2018 15:27

İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, ''Millet İttifakı''nın seçim sonrasında sona erdiğini açıkladı.

Çıray açıklamasında, ''Millet İttifakı''nın seçim hilelerini aşmak için kurulduğunu belirten Çıray, ''Seçimlerin tamamlanması ile birlikte bu ittifaka gerek kalmamıştır" dedi.

Aytun Çıray, genel idare kurulu üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla yapılacak iki günlük istişare toplantısında partinin bundan sonra izleyeceği yol haritasının şekilleneceğini söyledi.