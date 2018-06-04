Millet İttifakı panik içinde! Kılıçdaroğlu ve Akşener neden görüştü?

Akşener'le görüşen Kılıçdaroğlu, parlamenter sistemi getirmek ve Meclis’i daha güçlü kılmak anlayışıyla yola çıktıklarını söyledi.

Güncellenme 04 Haziran 2018 13:17

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. İkili görüşme sonrası kameraların karşısına geçti.

Akşener’in açıklaması

Görüşme sonrası basın açıklaması yapan Akşener, cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin alınması durumunda parlamenter sisteme dönüş takviminin konuşulduğunu, Temel Karamollaoğlu ile de konuştuğunu, onun da bu konunun konuşulmasına olumlu baktığını, Millet İttifakı’nın liderlerinden biri olarak bu konuyu paylaştığını söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu ise, Akşener'e teşekkür ettiğini, bütün engellemelere, hükümetin baskılarına karşın bu ülkeye demokratik parlamenter sistemi getirmek ve Meclis’i daha güçlü kılmak anlayışıyla yola çıktıklarını belirterek, "Vatandaşımız bizden şunu bekliyor, parlamentoda çoğunluğu sağladınız, cumhurbaşkanlığı seçimini aldınız. Bizim açımızdan büyük bir öneriydi bu. Birlikte yerine getireceğiz, birlikte parlamenter sistemi nasıl güçlendireceğimizi, Türkiye’nin önündeki engelleri nasıl kaldıracağımızı, tüm hukuksal sistemi darbe hukukundan nasıl ayıracağımızı konuştuk. Sayın Genel Başkan'a bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

İnce’nin açıklamaları olay olmuştu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin geçiş sürecinin 2 yıl süreceğini söylemesinin ardından Akşener seçim beyannamesini açıkladığı toplantıda, Millet İttifakı’nda yer alan partilere çağrı yaparak parlamenter seçime geri dönmenin yol haritasını belirlemeyi önermişti.

Karamollaoğlu’yla da görüşülecek

Parlamenter sisteme dönüşün en kısa sürede tamamlanması gerektiğini savunan Akşener, Kılıçdaroğlu’nun ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek. İki lider telefonda yaptıkları görüşmede miting programlarına bakarak bugün için randevulaşmıştı.