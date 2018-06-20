Millet Bahçesi'nden ilk görüntüler yayınlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği projenin ilki olan Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin ilk görüntüleri yayınlandı.

Güncellenme 20 Haziran 2018 10:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nın yerine Millet Bahçesi yapılacağını ve bu bahçenin Central Park'ın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde olacağını söylemişti. Bu kapsamda başlayan çalışmalar sonrası ilk örneklerin yapımına Zeytinburnu'nda başlandı. Yaklaşık dört yıldır üzerinde çalışılan ve kısa süre önce tamamlanan Millet Bahçesi için ilk kazmanın önümüzdeki aylarda vurulması bekleniyor.

Askeri lojmanlar taşınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Millet Bahçesi'nin ilki Zeytinburnu'nda yapılacak. Burada yapılacak proje 94 bin metrekarelik yeşil alandan oluşuyor. Tapusu 22 Mart 2016'da alınan Beştelsiz Mahallesi'ndeki Askeri lojmanların yerine yapılacak Millet Bahçesi için ilk kazmanın önümüzdeki aylarda vurulması bekleniyor. Askeri lojmanlardaki personel ise TOKİ işbirliğiyle yapılan ve temmuz ayında tamamlanacak olan Başakşehir 5. etaptaki yeni askeri lojmanlara taşınacak.

En özgün sosyal tesis olacak

İstanbul'un en özgün yeşil alanı olacak olan Zeytinburnu Millet Bahçesi, 94 bin metrekarelik bir yeri kaplayacak. TOKİ'nin de iş birliği ile yapılacak Millet Bahçesi'nin yapılacağı yerde bulunan askeri lojmanlar Temmuz ayından sonra Başakşehir 5. etaptaki yeni askeri lojmanlara taşınacak. Böylece ilk Millet Bahçesi'nin ilkinin yapımına başlanacak. 94 bin metrekarelik Millet Bahçesi tamamlandığında Türkiye'nin en özgün sosyal donatı alanlarından biri olacak.

Her noktadan rahatlıkla ulaşılabilecek

Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi gibi Zeytinburnu'na da yapılacak proje en özgün proje olacak ve çevre illerden de ziyaretçi bulabilecek. Millet Bahçesi'ne, İstanbul ve Zeytinburnu'nun her noktasından rahatlıkla ulaşılabilmesi planlanıyor.

Millet Bahçesi’nde neler olacak?

Zeytinburnu'nda yapılması planlanan Millet Bahçesi'nde, 3 bin 500 metrekarelik biyolojik gölet, renkli bitki deresi, spor sahaları, 420 metrekarelik 6 adet egzersiz (Fitness) istasyonu, bin 800 metrekarelik çeşitli yaş gruplarına uygun 3 adet çocuk oyun alanı, 3 metre genişliğinde 2 kilometrelik koşu parkuru,2 metre genişliğinde 3 kilometrelik bisiklet yolu,4 metre genişliğinde 2.800 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, piknik alanı, toplam 33 metre genişliğinde çim tepeleri, 35 bin 300 metrekarelik yeşil alan, 4D Sinevizyon Merkezi, 700 çeşit bitki türünün koruma altına alındığı Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nin örneği sayılan Şifalı Bitkiler Bahçesi, kaya bahçeleri, süs havuzları, dinlenme ve oturma alanları, açık teraslı büfe, cami, duş alma alanı, bay, bayan ve engelli lavaboları ile kültürel ve sosyal aktivitelerin yapılabileceği birçok alanlar yer alacak.