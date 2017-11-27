Milan, Vincenzo Montella ile yollarını ayırdı!
Milan'da teknik direktör Vincenzo Montella'nın görevine son verildi. Yerine Gennaro Gattuso getirildi.
İtalya Ligi'nde sezona büyük umutlarla başlayan; ancak beklentilerin uzağında kalan Milan'da teknik direktör Vincenzo Montella'nın görevine son verildi.
Vincenzo Montella'nın görevine son verildi. Kulüp, internet sitesinden kararı duyuyurken; yerine geçici olarak Gennaro Gattuso getirildi.
İtalya'da inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Milan, son 4 haftada sadece bir kez galip gelirken; iki kez de sahadan yenik ayrıldı. Milano ekibi geride kalan haftalarda 20 puan toplarken; lider Napoli ile arasındaki puan farkı 18'e çıktı.
Gattuso’nun spor kariyeri Milan'da büyük bir hava yaratır mı?
İşte efsane oyuncunun, Milan ile kulüpler bazında kazandığı kupalar:
2 İtalya Ligi
1 İtalya Kupası
2 İtalya Süper Kupası
2 Şampiyonlar Ligi
2 UEFA Süper Kupası
1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası
İTALYA'DA BİR AYRILIK DAHA
Bu arada İtalya'da Sassuolo'da da bir ayrılık geldi.
Son 5 haftada sadece bir kez galip gelen ve 4 maçta da sahadan yenik ayrılan Sassuolo, teknik direktör Cristian Bucchi'nin görevden alındığını duyurdu. Sassuolo 20 takımlı ligde, 11 puanla 16. sırada bulunuyor ve küme düşme hattının sadece 1 puan üzerinde bulunuyor.