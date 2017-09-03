Milan açıkladı: Gomez ve Sosa kadroda

AC Milan, UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak futbolcularını belirledi. Kırmızı Siyahlılar, adı Türk kulüpleriyle birlikte anılan Sosa ve Gomez'i de kadroya dahil etti.

Güncellenme 03 Eylül 2017 00:50

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Milan, turnuvada yer alacak oyuncularını UEFA'ya bildirdi. İtalyan ekibi, Türk kulüplerinin transfer gündemindeki Sosa ve Gomez'i de 30 kişilik kadroya dahil etti. Bu gelişme, iki oyuncunun da kariyerine Milan'da devam edeceği şeklinde yorumlandı.



İşte Milan'ın 30 kişilik UEFA B Listesi:



1) ABATE (20)

2) ANTONELLI (31)

3) BIGLIA (21)

4) BONAVENTURA (5)

5) BONUCCI (19)

6) BORINI (11)

7) CALABRIA (2)*

8) CALHANOGLU (10)

9) CONTI (12)

10) CUTRONE (63)*

11) DONNARUMMA A. (90)

12) DONNARUMMA G. (99)*

13) GABBIA (46)*

14) GOMEZ (15)

15) GUARNONE (75)*

16) KALINIC (7)

17) KESSIE (79)

18) LOCATELLI (73)*

19) MAURI (4)

20) MONTOLIVO (18)

21) MUSACCHIO (22)

22) PALETTA (29)

23) RODRIGUEZ (68)

24) ROMAGNOLI (13)

25) ANDRÉ SILVA (9)

26) SOSA (23)

27) SUSO (8)

28) STORARI (30)

29) ZANELLATO (45)*

30) ZAPATA (17)