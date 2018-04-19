Mike Pence'den küstah açıklama!

ABD Başkan Yardımcısı Pence, FETÖ ve PKK'ya destek verdiği iddiası ile tutuklanan rahip Brunson için açıklama yaptı.

Güncellenme 19 Nisan 2018 13:16

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, FETÖ ve PKK ile irtibatlı oldukları gerekçesi ile İzmir'de tutuklu bulunan Andrew Craig Brunson için "Türk hükümetinin onu serbest bırakma zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Pence'den açıklama

Pence, Brunson’ın eşiyle konuştuğunu, ona Donald Trump ile Türkiye’deki duruşmayı takip ettiklerini söylediklerini, Brunson'un ailesi, dostları ve cemaatiyle tekrar bir araya gelmesi gereken iyi ve dindar bir adam olduğunu, Türk hükümetinin onu serbest bırakma zamanı geldiğini söyledi.

Trump daha önce açıklama yapmıştı

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump da Brunson'un Türkiye'de zulme uğradığını söyleyen bir mesaj paylaşmıştı. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Brunson'un ülkesine iade edilmesini istemişti.

35 yıl hapsi istendi

İzmir'de FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiası ile tutuklanan ABD vatandaşı rahip Andrew Craig Brunson, 16 Nisan'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme tarafından 35 yıl hapsi istenen Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilirken, mahkeme 7 Mayıs 2018 tarihine ertelenmişti.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Brunson hakkında 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 15, 'devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek' suçlamasıyla 20 yıla kadar olmak üzere 35 yıl hapis cezası isteniyor.