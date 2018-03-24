Mide bulantısı yaşıyorsanız bunlara dikkat...

Mide bulantısı neden kaynaklanmaktadır? Mide bulantısına karşı nasıl önlem ve çözümler alınması gerekir?

Güncellenme 24 Mart 2018 19:11

Mide bulantısı yaygın olarak herkes tarafından yaşanabilen bir durum gibi görünse de sindirim sistemin, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve iç kulak sorunlarının yanı koku hassasiyeti yaşayan kişilerde daha sık görülebilmektedir.

Mide bulantısının nedenleri ve neden olan hastalıklar

Mide bulantısı gebeliğe bağlı olmakla beraber psikolojik olarak da kişilerde görülebilmektedir. Bulantılar uzun zamandır devam ediyorsa bir takım hastalıkların habercisi olabilir.

Mide ülseri: Ülser, normalde midede bulunan gıdaları ileri gitmesi yerine tersine etki göstermesi ve bulantı ile birlikte kusmanın meydana gelmesine neden olur. Genellikle hastalar, midede ağrı, yanma, kanama veya hazımsızlık gibi şikayetlerde bulunur.

Bağırsak tıkanıklığı: Kanda bulunan potasyumun düşmesi veya bağırsaklarda mekanik düşüşe bağlı olarak tıkanıklık gelişebilmektedir. Hastalarda karında şişkinlik, ağrı, büyük tuvalete çıkamama, yüksek ateş gibi semptomlar görülmektedir.

Hipertasyon: Kontrol edilemeyen tansiyon hastalarında mide bulantısı şikayeti bulunmaktadır.

Şeker hastalığı: Hipertansiyonda olduğu gibi şeker hastalarında da kontrolsüz yani verilen diyete uymama veya tedavi yetersizliği gibi nedenler bulantı görülebilmektedir.

Beyincik ve iç kulak hastalıkları: bu hastalıklara bağlı olarak kişilerde dengede duramama ve baş dönmesi gibi şikayetler bulunmaktadır. Aynı zamanda herkeste olmasa da mide bulantısı şikayetleri de görülmektedir.

Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği yaşayan hastaların, hastalıkların ileri evresinde bulantı gibi şikayetler görülmektedir. Buna bağlı olarak, kusma, iştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik gibi belirtiler bulunmaktadır.

Mide bulantısını azaltma ve yok etmek için