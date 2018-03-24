Mide bulantısı yaşıyorsanız bunlara dikkat...
Mide bulantısı neden kaynaklanmaktadır? Mide bulantısına karşı nasıl önlem ve çözümler alınması gerekir?
Mide bulantısı yaygın olarak herkes tarafından yaşanabilen bir durum gibi görünse de sindirim sistemin, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve iç kulak sorunlarının yanı koku hassasiyeti yaşayan kişilerde daha sık görülebilmektedir.
Mide bulantısının nedenleri ve neden olan hastalıklar
Mide bulantısı gebeliğe bağlı olmakla beraber psikolojik olarak da kişilerde görülebilmektedir. Bulantılar uzun zamandır devam ediyorsa bir takım hastalıkların habercisi olabilir.
Mide ülseri: Ülser, normalde midede bulunan gıdaları ileri gitmesi yerine tersine etki göstermesi ve bulantı ile birlikte kusmanın meydana gelmesine neden olur. Genellikle hastalar, midede ağrı, yanma, kanama veya hazımsızlık gibi şikayetlerde bulunur.
Bağırsak tıkanıklığı: Kanda bulunan potasyumun düşmesi veya bağırsaklarda mekanik düşüşe bağlı olarak tıkanıklık gelişebilmektedir. Hastalarda karında şişkinlik, ağrı, büyük tuvalete çıkamama, yüksek ateş gibi semptomlar görülmektedir.
Hipertasyon: Kontrol edilemeyen tansiyon hastalarında mide bulantısı şikayeti bulunmaktadır.
Şeker hastalığı: Hipertansiyonda olduğu gibi şeker hastalarında da kontrolsüz yani verilen diyete uymama veya tedavi yetersizliği gibi nedenler bulantı görülebilmektedir.
Beyincik ve iç kulak hastalıkları: bu hastalıklara bağlı olarak kişilerde dengede duramama ve baş dönmesi gibi şikayetler bulunmaktadır. Aynı zamanda herkeste olmasa da mide bulantısı şikayetleri de görülmektedir.
Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği yaşayan hastaların, hastalıkların ileri evresinde bulantı gibi şikayetler görülmektedir. Buna bağlı olarak, kusma, iştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik gibi belirtiler bulunmaktadır.
Mide bulantısını azaltma ve yok etmek için
- Temiz hava, bulantıyı götürmek için en önemli adımlardan birisidir.
- Sıvı kabı mide bulantısını tetikleyeceğinden su içerek de bulantıyı azaltabilirsiniz.
- Nane limon, her şeye olduğu gibi mide bulantısına da çok iyi gelen bir karışımdır. Gerek koklayarak gerekse çayını içerek bulantınızı hafifletebilirsiniz.
- Zencefil de en az nane limon kadar bulantısı azaltan bir besindir. Çayını içerek veya kendisini koklayarak deneyebilirsiniz.
- Elmanın da mide bulantısını azalttığı yönünde görüşler bulunmaktadır.
- Zencefili de çay veya şekerli bir karışım yaparak bulantınızı hafifletebilirsiniz.
- Tuzlu kraker, tabi ki bulantı sorununu sıklıkla yaşayanların çantalarından ayırmadığı tek şeydir.