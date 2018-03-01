Microsoft Word'ü kara tahtada anlattı!

Ganalı bir öğretmen okulunda bilgisayar olmadığı için Microsoft Word'ü öğrencilerine karar tahtaya çizerek anlattı.

Güncellenme 01 Mart 2018 13:33

Gana'da görev yapan bir öğretmen okulunda bilgisayar olmadığından dolayı, teknoloji dersinde kara tahtaya Microsoft Word programını çizerek öğrencilerine der verdi. Sınıftaki o an ise fotoğraflara yansıdı. Sosyal medyada büyük ses getiren fotoğrafın ardından Microsoft, okula bilgisayar gönderme sözü verdi.

Microsoft Word'ü kara tahtaya çizdi

Kumasi adlı kentte yer alan bir okulda çekilen karede, ders veren öğretmen kara tahtaya Microsoft Word programının ekran görüntüsünü en ince ayrıntısına kadar çiziyor. Richard Appiah Akoto isimli öğretmen, bilgisayarda gördüğü sembolleri kara tahta üzerine çizerek öğrencilerine anlattı.

Fotoğraf kısa sürede yayıldı

Owura Kwadwo ismi ile sosyal medyada hesap açan öğretmen, Facebok'tan "Ghana okullarında bilgisayar iletişim teknolojisi dersi vermek çok eğlenceli" mesajıyla o anın fotoğrafını paylaştı. Öğretmenin karesi binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak yayıldı. Fotoğrafı görenler öğretmeni tebrik etti.

Bir girişimci, Microsoft Africa'ya tweet attı

Fotoğrafı gören Rebecca Enonchong adlı girişimci Microsoft Africa'ya tweet attı. Mesajında, "Eminim bu öğretmene uygun bir kaynak sağlarsınız" dedi.

Microsoft yardım sözü verdi

Bütün bu olaylar üzerine Salı günü sessizliğini bozan Microsoft, Akoto'ya bilgisayar ve eğitim materyallerine erişim sözü verdi.

Microsoft Africa'dan açıklama

Microsoft Africa'nın attığı tweette, "Eğitimde dijital dönüşümü gerçekleştirmek üzere öğretmenleri desteklemek, yaptığımız işin özünde yatıyor. Owura Kwadwo'ya ortaklarımız aracılığıyla bir bilgisayar göndereceğiz ve eğitim materyallerimize ücretsiz erişim vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Okulada 2011'den beri bilgisayar yok

Akoto isimli öğretmenin görev yaptığı okulda 2011'den bu yana bilgisayar yer almadı. Buna ramen öğrencilerin mezun olabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojileri dersini geçmeleri gerekiyor.

Öğretmenden açıklama

Facebook'tan fotoğraf paylaşmayı sevdiğini belirten Akoto, "Bu fotoğraflarında bu kadar çok ilgi çekeceğini tahmin etmezdim" dedi.