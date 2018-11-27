MHP'ye kurultay tuzağı kuran hakimin cezası belli oldu

MHP'nin olağanüstü kongre sürecinde aldığı kararla gündeme gelen eski Hakim Burhan Yaz'ın cezası belli oldu.

Güncellenme 27 Kasım 2018 20:51

MHP'nin olağanüstü kongre sürecinde aldığı kararla gündeme gelen eski Ankara 2. İcra Mahkemesi Hakimi Burhan Yaz’ın FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılması yönünde karar çıktı.

FETÖ ile ilgisini reddetti

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Yaz ve avukatı katıldı. Üzerine atılı suçları kabul etmeyen Yaz, FETÖ ile ilgisi bulunmadığını, soruşturma aşamasındaki ifadesini baskı ile verdiğini, okumadan imzaladığını ileri sürdü.

FETÖ yurdunda kalmış

Üniversiteyi kazandığından eğitim için İstanbul’a geldiğinde devlet yurdu çıkmadığını, özel bir yurda yazıldığını anlatan Yaz, bu yurdun okuluna uzak olduğunu, bu nedenle bir arkadaşının önerisiyle okuluna yakın başka bir yurda geçtiğini, bu yurdun daha sonra FETÖ’ye ait olduğunu öğrendiğini, kısa süre kaldıktan sonra ayrıldığını belirtti.

İsimleri neden verdi?

Yaz, önceki ifadesinde HSYK müfettişi bazı kişilerin adını verip bu kişilerle örgüt içinde aynı sohbet grubunda bulunduğunu, bu kişilerle aynı sohbet grubunda olmasının söz konusu olmadığını, bu kişilerin adını neden verdiğini bilmediğini, tamamen içinde bulunduğu psikolojinin etkisiyle bu isimleri verdiğini, aklına bu isimlerin geldiğini, bununla ilgili psikolojik rapor talep ettiğini, 23 yıllık meslek hayatı olduğunu söyledi.

Verdiği isimleri tanımadığını iddia etti

“HSYK'da onca müfettiş var. Neden bu kişilerin adını verdin?" diye soran mahkeme başkanına, "Neden söylediğimi ben de bilmiyorum. Bunları neden saydım ben? İzahta zorlanıyorum. O anki psikolojiyle diyebilirim" karşılığını verdi.

Cezası belli oldu

Mahkeme, sanığın ifadesini dinledikten sonra kararını açıkladı. Mahkeme Yaz’ı, "Terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırırken hükümle birlikte tutukluluğun devamına karar verdi.

2016’da tutuklanmıştı

FETÖ’nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen Yaz, 9 Ağustos 2016'da tutuklanmıştı.