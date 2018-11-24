MHP'nin üç büyükşehir kararına AK Parti'den cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, MHP'nin üç büyükşehirde aday çıkarmayacağını, kendilerinin de bazı bölgelerde fedakarlık yapabileceklerini söyledi.

Güncellenme 24 Kasım 2018 15:54

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı ile yeni hükümet sisteminin oluştuğunu belirterek, bunun devamı ve milli beka için ittifakın mecburi olduğunu, yeni hükümet sisteminden geriye dönüş olmadığını söylemişti. Bahçeli bu açıklamasında sonra da İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir'den aday çıkarmayacaklarını, buralarda AK Parti’nin adaylarına destek vereceklerini söylemişti.

Bugün açıklanacak 40 adayın arasında üç büyükşehirin olup olmayacağı merak konusu olurken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ konuyla ilgili açıklama yaptı. Dağ bugün; İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının açıklanmayacağını belirtti.

MHP lideri Bahçeli’nin açıklamalarına da değinen Dağ, MHP'nin 3 büyükşehirde aday çıkarmayacağını, AK Parti’nin de bazı şehirlerde fedakarlık yapacağını söyledi.